Berlusconi prepara il ritorno: "Così cambio Forza Italia"

Il "rischio" che a destra la Lega faccia mambassa dei voti di Forza Italia è concreto, lo dicono anche i risultati delle elezioni amministrative di ieri.

Lettera al Corriere della Sera

Silvio Berlusconi corre ai ripari e racconta così in una lettera aperta al Corriere della Sera come sarà la nuova Forza Italia e il rinnovamento che ha in mente e che passa da un vice presidente, una consulta e "comitati azzurri" social. Il leader di Forza Italia non risparmia critiche a Salvini e Di Maio che "non sa quello che vuole ma lo vuole subito".

La ricetta di Berlusconi

I governi di centrosinistra hanno fallito, ragiona Berlusconi, "ma questo non significa affatto che l'alternativa sia nel dilettantismo, nel pauperismo, nel giustizialismo, tutti ingredienti di gran peso nel programma del governo a guida grillina". Ora però Forza Italia "deve rinnovarsi aprirsi, accogliere le tante persone e i tanti mondi che sono consapevoli della necessità di una politica di questo tipo. Deve essere il polo aggregatore intorno al quale si ritrovano coloro che vogliono coniugare innovazione e competenza, cambiamento e responsabilità".

"Per questo - annuncia l'ex premier - ho deciso un rinnovamento a livello nazionale e a livello locale. Chiederò a coloro che ricoprono ruoli istituzionali e politici di rilievo di affiancarmi nell'individuare il percorso migliore da seguire per rilanciare la nostra azione politica sui nostri temi. Al mio fianco avrò un vicepresidente, un comitato esecutivo, un coordinatore nazionale che seguirà dal centro le attività dei coordinatori regionali, che a loro volta saranno affiancati da giovani coordinatori 'virtuali' che si occuperanno delle 'comunita' azzurre' sui social".

"Una consulta del presidente"

"Dopo l'estate si riunirà un congresso dei giovani azzurri, che in condizioni di massima apertura a tutti sperimenterà forme nuove, fin qui mai utilizzate, di partecipazione e di scelta dal basso del personale politico - osserva -. E soprattutto costituirò una consulta del presidente a cui inviterò a partecipare tutte le energie e le personalità migliori del paese, che anche se non iscritte a Fi, vorranno contribuire a formare una classe dirigente seria, competente, di buon senso", conclude Berlusconi