Una casa per Bess, l'appello per la cagnolina che cerca famiglia da 10 anni

Questa cagnolina dallo sguardo docile si chiama Bess, ed è un incrocio di border collie bianco e nero, tristemente ribattezzato “il cane più trascurato del Regno Unito”. La sua storia è stata rilanciata di recente dallo staff di Last Chance Animal Rescue che ha lanciato un appello per trovargli una casa: sono infatti 10 anni che Bess vive in un centro di soccorso nel Kent, in attesa che qualcuno la accolga e le dia l'amore che merita.

Durante la sua permanenza nel centro di salvataggio di Edenbridge, il personale della struttura non le ha mai fatto mancare nulla, dalle coccole alle cure, ma la vita in quel rifugio l'ha segnata nel profondo. Quello di cui avrebbe bisogno è una vera casa, una famiglia comprensiva ed un po' di tempo per abituarsi alla vita domestica. L'augurio è che la trovi presto, così' da trascorrere gli ultimi anni circondata dall'affetto.