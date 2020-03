Si scolano due bottiglie di vodka e svengono: due minorenni soccorse dal 118

Si sono scolate due bottiglie di vodka e sono svenute. Ad Ancona due ragazze minorenni si sono sentite male dopo aver alzato decisamente il gomito. A dare l’allarme è stato un passante che le ha trovate prive di sensi vicino ad un parco. Erano le 18,30 circa. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e due ambulanze della Croce Gialla, insieme alle Volanti della questura.

All’arrivo dei soccorritori, una delle due quindicenni si è ripresa, l’altra invece non rispondeva ed è arrivata al pronto soccorso di Torrette priva di conoscenza. Anche la sua amica è stata accompagnata all’ospedale, ma in codice verde, per l’abuso etilico.