"Elezioni in estate? Al Sud non si possono permettere le vacanze, vince il M5s"

Le deputata altoatesina di Forza Italia Michaela Biancofiore azzarda analisi molto originali sul possibile esito del voto a luglio: "Danno i brividi a tutti (le elezioni in estate, ndr) perché darebbero la consegna, ed è una cosa che proprio non capisco da parte del nostro candidato premier Matteo Salvini, perché è evidente che sarebbe la consegna della vittoria ai Cinque Stelle".

Poi l'affondo: "Per un semplice motivo, purtroppo: perché al Sud non si possono permettere di andare in vacanza. Chi ha votato i Cinque Stelle è il Sud, sostanzialmente, quindi, ahimé, sarebbe una consegna, letteralmente, del governo… Andremmo sotto il 50% (si riferisce al tasso di affluenza), quindi veramente il baratro per la democrazia assoluta e sarebbe la consegna immediata del governo ai Cinque Stelle" spiega la Biancofiore a L’Aria che tira su La7.

Le frizioni tra Forza Italia e Lega non sono certo una novità, ma ora si è raggiunto il livello di guardia. La coalizioni di centrodestra nonostante tutto sembra però reggere e Salvini anche mercoledì mattina ha assicurato di non voler "mollare" Berlusconi e fare un governo da solo con il M5s.

Il deputato M5S Stefano Buffagni a proposito dell'uscita di Michaela Biancofiore è laconico: "Si commentano da soli… Spazziamoli via!".