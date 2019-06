“La biblioteca di Stromboli non deve chiudere”: appello per cercare una nuova casa

La biblioteca di Stromboli cerca casa. Ospitata all’inizio dei locali della Curia di Messina, che li aveva concessi gratuitamente ai volontari dell’associazione Scuola in Mezzo Mare, la biblioteca è chiusa da un anno, in attesa. I volontari aspettano infatti una risposta da parte della Curia, proprietaria dell’immobile, riguardo la possibilità di regolarizzare la presenza dell’associazione in quei locali ma, come si legge in una petizione lanciata su Change.Org, “sembra che le intenzioni dell’Arcidiocesi di Messina vadano in un’altra direzione”.

I volontari dell’Associazione Scuola In Mezzo al Mare hanno infatti lanciato una petizione nella speranza di scuotere un po’ la situazione e sollecitare, pur riconoscendo la generosità della Curia nell’averli ospitati per otto anni.

“Ci siamo già attivati per trovare una nuova sede che possa ospitare, valorizzare e sostenere le nostre attività di volontariato – scrivono i volontari nella petizione – La soluzione è vicina ma ci vorrà del tempo per rendere accogliente la nuova sede e completare il trasferimento. Nel frattempo, purtroppo, i nostri libri e il Museo del Cinema restano chiusi dietro quella porta. Paralizzati e impotenti, chiediamo il vostro sostegno”.

La speranza e il desiderio dei volontari è quella di “riaprire la porta della biblioteca e continuare a offrire un servizio alla comunità, in attesa della nuova sede dove ci trasferiremo appena possibile”.

L'istruzione su una piccola isola, l'esistenza di una biblioteca in mezzo al mare, la possibilità di offrire ai nostri ragazzi stimoli nuovi e attività extrascolastiche, insieme alla passione per la storia della loro terra che cerchiamo di trasmettere grazie anche alla presenza del Museo del Cinema, sono i nostri obiettivi.