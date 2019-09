La promessa (mantenuta) di papà Sergio: in tandem fino al mare con il figlio non vedente

Due anni fa aveva promesso al figlio che lo avrebbe portato al mare in bicicletta. Qualche giorno fa Sergio Brunelli, 69 anni, ex cuoco in pensione di Cingia de'Botti, in provincia di Cremona, è riuscito a mantenere la parola data al figlio Roberto, 32enne non vedente dalla nascita. All'alba di lunedì 16 settembre, come racconta Enrico Galletti sul Corriere della Sera, i due hanno preso i vestiti e qualche panino e sono saliti in sella: dopo tre giorni di di pedalata in tandem e 270 chilometri percorsi, i due sono arrivati a Rosolina Mare, la loro destinazione.

Roberto desiderava ardentemente andare al mare, ma prima di intraprendere questa sfida lui e suo padre si sono dovuti allenare molto. Infatti, nelle settimane precedenti, i due avevano pedalato fino a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, tornando a casa in giornata. Ma il viaggio di Sergio e Roberto non è stato certo una “passeggiata di salute”, i due hanno dovuto fare i conti con diversi imprevisti, dalla ruota forata alle condizioni climatiche avverse. Eppure, padre e figlio, sulla loro strada hanno anche avuto modo di conoscere nuovi amici, tra chi ha voluto unirsi a loro e chi gli ha semplicemente dato delle indicazioni. Pedalata dopo pedalata, chilometro dopo chilometro, i due sono riusciti ad arrivare al mare, dove l'emozione ha preso il sopravvento.

'"Percorrendo l’argine dell’Adige il mio cuore ha cominciato a riempirsi di gioia – ha raccontato Sergio al Corriere - Mi sono girato tentando di nascondere le lacrime che mi rigavano il volto e lì ho visto lo sguardo di mio figlio illuminarsi: sentiva il mare''.

Poi quel "Grazie papà", che scioglie ogni cuore.