Rubano la bici speciale di un ragazzo autistico, l'appello del papà: "Restituitela"

Ignoti hanno rubato una bicicletta a un ragazzo autistico: era l'unico mezzo con cui il 14enne Edoardo Savoia poteva fare attività all'aria aperta e avere un contatto con il mondo.

Il furto è avvenuto il giorno di Pasquetta, che quest'anno è coinciso proprio con la giornata internazionale della consapevolezza dell'autismo.

I ladri sono entrati nel garage del condominio di Prato dove Edoardo vive insieme alla famiglia e hanno portato via la sua hug-bike, uno speciale tipo di tandem che permette a chi sta dietro di condurre il mezzo, abbracciando il passeggero seduto davanti.

"Questo tandem speciale è importantissimo per mio figlio - racconta il padre Umberto a La Nazione - Edoardo non riesce a svolgere molte attività all’aria aperta, ma tramite questa bicicletta riesce in qualche modo a sentirsi libero. Possiamo fargli provare la sensazione di andare in bici, nonostante lui non sia in grado di pedalare".

Queste bici vengono realizzate su misura, quindi per averne un’altra servirebbe molto tempo oltre che una cifra notevole, visto che il costo si aggira sui tremila euro. Una cifra che non è facile per noi spendere di nuovo

Papà Umberto ha lanciato un accorato appello ai responsabili del furto affinché restistuiscano la bici rubata.

"Chiediamo di essere chiamati se qualcuno la vedesse e speriamo che i ladri capiscano la situazione e abbiano il cuore di riportarla indietro". Questi i numeri eventualmente da contattare: 348.6523155 e 347.7922588.