Bici rubata a giovane turista: sindaco e consiglieri "fanno colletta" e la ricomprano

Una piccola storia a lieto fine da Posada, capoluogo storico della Baronia in Sardegna e apprezzata località turistica per la vicinanza di numerose spiagge da cartolina. A un bambino in vacanza con la famiglia rubano la bicicletta: sindaco e consiglieri comunali (maggioranza e minoranza) si quotano per acquistargliene una nuova.

La madre del piccolo aveva scritto una lettera al quotidiano locale, la Nuova Sardegna, raccontando la disavventura: "Veniamo da anni a Posada e una delle cose che ci piace è poter arrivare in spiaggia senza usare l’auto - spiegava la donna - Al rientro dal mare Francesco era stanco e abbiamo quindi poggiato la sua bici sulla recinzione della pista con l’intenzione di venire subito dopo a riprenderla in auto. Quando siamo tornati non c’era più. Questo furto ha rotto un incantesimo che ci ha fatto tornare per tre anni a Posada".

Può succedere dappertutto, certo. E i furti di bici non fanno quasi mai notizia. Quasi, per l'appunto. Perché la notizia c'è se il mondo politico locale si mobilita per ridare il sorriso a un giovanissimo turista. I genitori sono stati ricevuti dagli amministratori locali ieri sera. Un Comune che ora sentono più vicino che mai.