A 66 anni è ancora precario: il ministero lo deve risarcire

Il ministero dell'Istruzione dovrà versare a titolo di risarcimento oltre 20mila euro a un bidello di 66 anni. L'uomo, collaboratore scolastico di Frisciano, si era rivolto al tribunale del lavoro per denunciare la sua annosa situazione di precario.

Il giudice del lavoro di Salerno ha stabilito che il bidello ha lavorato per più di 36 mesi nella scuola con contratti a tempo determinato e quindi ha diritto alla progressione di carriera con il riconoscimento degli scatti di anzianità ma anche al riconoscimento del danno economico, come racconta Il Mattino.

Il ministero dell'Istruzione è stato quindi condannato per aver reiterato contratti di supplenza a favore del collaboratore scolastico, ad oggi ancora in servizio come precario nelle scuole del salernitano. "Una doccia gelata che spalanca la strada a tanti altri ricorsi di bidelli precari ancora non stabilizzati", conclude Il Mattino.