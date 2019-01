Come risparmiare viaggiando in treno, spendendo meno sull'alta velocità

Viaggiare in treno e risparmiare: arriva il sito che fa spendere meno sull’alta velocità. Il portale Altavelocita.it si basa su un sistema comparativo e a semaforo: verde per le giornate e le fasce orarie con tariffe economiche, rosso per quelle invece più costose, giallo per le "intermedie". In sostanza, mette a confronto i prezzi disponibili (nell'arco di sessanta giorni) di tutti i treni che collegano le città italiane servite dall'alta velocità. E vale sia per Trenitalia che per Italo. Come spiega il Corriere Innovazione, il sito consente di vedere quali sono i giorni e gli orari in cui è più economico prenotare la propria tratta nell'arco di due mesi.

Biglietti treno Trenitalia e Italo al prezzo più basso: come risparmiare

Le città servite dai treni ad alta velocità e selezionabili dalla piattaforma sono, al momento: Milano, Roma, Firenze, Venezia, Torino, Bologna, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bolzano, Trento, Rovereto, Desenzano del Garda e Peschiera del Garda. La piattaforma - spiega il Corsera - andrà a integrare con tutti i suoi dati il servizio offerto da Trenìt!, app per chi viaggia in treno scaricata da tre milioni di viaggiatori.