Coronavirus, il messaggio d'amicizia dalla Germania: "Italiani, siamo con voi"

Una pagina d'impatto per testimoniare la vicinanza del popolo tedesco a quello italiano in questi giorni di emergenza coronavirus. Una vicinanza che va al di là delle differenti visioni sui meccanismi di protezione economica che l'Unione europea deve garantire ai Paesi membri. Qui si parla d'altro. "Siamo con voi". Scritto in tedesco - "Wir sind bei euch!" - sotto i colori delle bandiere di Germania e Italia. E' il titolo della Bild, il quotidiano più letto della Germania, che oggi impegna un'intera pagina del giornale per lanciare un messaggio di amicizia all'Italia, al netto di qualche luogo comune di troppo. Sul suo sito web inoltre la Bild con un video celebra il legame tra italiani e tedeschi. "Ci avete aiutato a far ripartire la nostra economia", scrive il quotidiano, in tedesco e in italiano. "Ci avete portato cose buone da mangiare. All'improvviso c'erano anche da noi antipasti, farfalle, tiramisù. Non più solo patate, crauti e polpettone"

"Piangiamo con voi i vostri morti. Soffriamo con voi perché siamo fratelli", si legge sul quotidiano. L'Italia, si aggiunge tra le altre cose, è "il Paese che è sempre stato nel nostro cuore".

"Volevamo sempre essere un po' come voi. Con la vostra rilassatezza, la vostra bellezza, la vostra passione. Volevamo saper cucinare la pasta come voi, bere Campari come voi, amare come voi. La dolce vita. Per questo vi abbiamo sempre invidato". "Ora vi vediamo lottare. Vi vediamo soffrire. Anche da noi la situazione non è facile, ma da voi è mille volte più difficile", prosegue il giornale. "Infermiere sfinite che dormono su una sedia. Medici che devono decidere chi può sopravvivere e chi deve morire. Siete sempre nei nostri pensieri. Ce la farete. Perché siete forti. La forza dell'Italia è donare l'amore agli altri. Ciò vi aiuterà a uscire da questa crisi", insiste la Bild. "Ciao, Italia. Ci rivedremo presto. A bere un caffè o un bicchiere di vino rosso. In vacanza oppure in pizzeria".