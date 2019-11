Genitori in difficoltà economiche: neonata viene “adottata” da tutto il paese 

Quando sui social network si è diffusa la notizia di una giovane coppia in difficoltà economiche ed in attesa di una bimba, la comunità di Casette d'Ete, frazione del comune di Sant'Elpidio a Mare in provincia di Fermo, si è subito attivata per aiutarla. Come racconta Marisa Colibazzi sul Resto del Carlino, è bastato il post su Facebook di una residente per far partire la gara di solidarietà

La piccola, che tutti in paese chiamano “bimbetta” è nata lo scorso 8 novembre all'ospedale di Civitanova Marche ed ha subito conquistato il cuore di tutti. Prima della nascita la giovane mamma aveva chiesto aiuto alla Caritas, ma poi sul gruppo Facebook di Casette d'Ete è comparso il seguente post: “C’è una piccola di Casette che nascerà a inizio novembre, la cui famiglia sta vivendo un periodo di indigenza. Chiedo a tutti un aiuto materiale, per non farle mancare niente. Mi aiutate?”.

Dopo aver letto la richiesta sui social, gli abitanti della frazione di Sant'Elpidio non ci hanno pensato due volte, così alla famiglia è arrivato di tutto: dai vestitini (puliti e sterilizzati) ai pannolini, passando per i prodotti per l'igiene, un materassino nuovo e le culle. Addirittura qualcuno si è offerto di andare alla casa famiglia per pitturare la stanza della piccola. Ai genitori è stato anche regalato un album per raccogliere le foto della bambina e un quaderno con tutte le dediche e gli auguri dei cittadini per il lieto evento. Un'ondata d'amore mai vista prima, un bell'esempio di come la solidarietà, in casi complicati come questo, possa fare davvero la differenza.