Bimba di 14 mesi azzannata alla testa dal cane di famiglia: è grave 

Una bambina di soli 14 mesi è in gravi condizioni dopo essere stata azzannata dal cane di famiglia in un'abitazione di Bergamo. Dopo l'aggressione, avvenuta nella serata di domenica, la piccola è stata trasportata d'urgenza in ospedale e operata alla testa al Papa Giovanni XIII. Secondo quanto riporta l'Eco di Bergamo, la prognosi resta riservata, ma il quadro clinico e molto serio.

“Ci siamo messi in tre per staccarlo – ha spiegato il padre al quotidiano bergamasco – non riuscivamo a tirarlo via”. Terribile il racconto del papà della piccola, Max Maldonato, 38enne boliviano in Italia dal 2001: “E' bastato un attimo: la mia bimba camminava avanti e indietro sul divano e, venendo verso di me, è caduta in avanti, finendo sulla seduta accanto a me: a quel punto il nostro cane Leone, che era per terra lì davanti, è scattato e l'ha azzannata alla testa, trascinandola sul pavimento. E non la mollava più: io e due nostri amici, che erano a cena da noi, abbiamo cercato di staccarlo, ma invano. Alla fine gli ho messo la mano in bocca e gliel'ho aperta con la forza della disperazione restando anche io ferito”.

Il cane Leone, un incrocio tra un boxer e un pastore tedesco, non aveva mai dato segni di squilibrio, come confermato dal padrone: “Dormiva sempre sotto la culla o nel lettone vicino alla nostra bimba”. Intanto i carabinieri della stazione di Bergamo Bassa hanno interrogato i genitori della piccola per ricostruire la dinamica dei fatti e, per atto dovuto, hanno denunciato l'uomo per lesioni colpose. L'animale è stato invece preso dal servizio veterinario dell'Ats di Bergamo, che lo terrà sotto osservazione per alcuni giorni, anche se adesso i suoi padroni non lo vogliono più vedere.