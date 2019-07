Tragedia in crociera, bimba muore dopo un volo dall'11esimo ponte

Una distrazione fatale è costata la vita ad una bambina di un anno e mezzo dell'Indiana (Stati Uniti), che è morta dopo una caduta dall'undicesimo ponte della nave da crociera "Freedom of the seas". La tragedia è avvenuta mentre l'imbarcazione era attraccata al molo del porto di San Juan: secondo una prima ricostruzione, il nonno stava giocando con la piccola che poi è caduta nel vuoto per decine di metri.

Come riporta Sky News, tutta la famiglia della bambina si trovava a bordo della nave per una vacanza. Secondo i media locali la mamma della piccola avrebbe assistito a tutta la scena, con la perdita di equilibrio del nonno e il volo della bimba. Le autorità locali hanno chiesto al personale della nave di trasferire i passeggeri dall'altro lato dell'imbarcazione per esaminare la scena dell'incidente.