Bimba cade dal quinto piano: salvata dai passanti

Ha del miracoloso quello che è successo a Makhachkala, in Russia. Aysha, una bimba di cinque anni, è riuscita a sopravvivere dopo essere precipitata dal quinto piano di un palazzo.

Come riportato dal portale russo TopNews.ru, la mamma della piccola l'aveva lasciata sola in casa per andare a fare alcune commissioni, ma durante la sua assenza la bimba è uscita dalla finestra ed è scivolata, rimanendo sospesa nel vuoto per alcuni secondi.

Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona mostrano il volo della piccola, con due uomini posti ai piedi del palazzo che hanno cercato in ogni modo di prenderla al volo, riuscendo soltanto ad attudirne la caduta. Per fortuna Aysha è riuscita comunque a sopravvivere alla caduta ed è stata subito portata in ospedale con soltanto qualche livido.