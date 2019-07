Bimba di un anno ha la leucemia: in 600 in fila per donare le staminali

Tutti in fila per aiutare Phoebe Ashfield, la bimba che sta commovendo tutto il Regno Unito. La piccola di un anno, che vive a Tipton, quando aveva solo 7 mesi ha ricevuto una diagnosi di leucemia linfoblastica acuta. Dopo il fallimento della chemio, le sue speranze sono legate a un trapianto di staminali, ma la mamma e il papà non sono risultati compatibili. Così è scattato l'appello dei familiari sui social, nella disperata ricerca di un donatore.

Come racconta la Bbc, circa 600 persone si sono messe in coda lo scorso fine settimana per sottoporsi ai tamponi per la tipizzazione in due località delle West Midlands, dove vive la bimba. La speranza è quella di trovare un donatore compatibile. In questo caso, sottolinea la stampa britannica, Phoebe potrebbe diventare la più piccola paziente a ricevere un trapianto di cellule staminali.

Una storia che ricorda quella - a lieto fine - del piccolo Alessandro Maria Montresor, per il quale si erano mobilitati nel nostro Paese migliaia di aspiranti donatori. Il bimbo italiano, affetto da una malattia rara, la linfoistiocitosi emofagocitica (HLh), ha ricevuto un trapianto di cellule staminali emopoietiche del papà, manipolate e poi infuse all'ospedale Bambino Gesù di Roma.