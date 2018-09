Sorride in foto nel suo primo giorno di scuola: bimba di 9 anni muore poco dopo

Era così felice per il suo primo giorno di scuola, da farsi fotografare con un cartello in mano lungo la strada per l'istituto scolastico. Ma Payton Lynn Crustner, una bimba texana di 9 anni, non immaginava quale tragedia la stava attendendo.

Poco dopo aver scattato la fotografia, la bimba è rimasta vittima di un incidente stradale, proprio nel tragitto che l'avrebbe dovuta portare a scuola. Come riporta FoxNews, l'incindente è avvenuto nella contea di Rusk, in Texas, Stati Uniti. Nel violento incidente sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui il fratello 16enne di Payton e un altro bimbo di tre anni.

Secondo una prima ricostruzione dei media statunitensi, la bambina indossava soltanto la parte inferiore delle cinture di sicurezza, motivo per cui sarebbe stata sbalzata fuori dal finestrino dopo il violento impatto tra la vettura in cui viaggiava e un'altra auto. La famiglia ha aperto una pagina Facebook per ricordare la bimba e chiedere aiuto per le spese del funerale attraverso una raccolta fondi.