Scompare mentre gioca con gli amici: bimba di 4 anni violentata e uccisa

Arriva dalla Colombia la terribile storia di Eileen Salome Segura Vega, una bambina di soli quattro anni morta in seguito alla lesioni causate da una violenza sessuale e dalle botte ricevute dal suo aggressore. La piccola era scomparsa la scorsa settimana mentre giocava insieme ai suoi amici, per poi essere ritrovata mezza nuda in un bosco. La bambina, priva di conoscenza, è stata subito portata alla Clínica Medilaser de Neiva, dove è deceduta sabato scorso.

Come riporta El Diario de Huila, un uomo di 27 anni è stato fermato come principale sospettato della violenza nei confronti della piccola. La polizia colombiana sta ancora indagando per chiarire la dinamica dei fatti: il 27enne, che lavora nella fattoria della famiglia della vittima, è accusato di abusi sessuali e omicidio, ma fino a questo momento ha sempre negato ogni tipo di coinvolgimento

La bimba era scomparsa nel nulla lo scorso 29 giugno, mentre si trovava nei pressi dell'abitazione dei genitori a Puerto Alegría, del municipio di Garzón e nel dipartimento di Huila. Dopo due giorni è stata ritrovata semi nuda e in fin di vita nel bosco, accanto all'uomo accusato del delitto.

Trasportata in ospedale, la piccola è rimasta per qualche ora nell'Unità di Terapia Intensiva Pediatrica. Sul corpo presentava traumi genitali, oltre a diverse lesioni e contusioni: dopo essere stata messa in coma indotto ed essere stata sottoposta a diversi interventi chirurgici, è deceduta.