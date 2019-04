Bimba ritrova udito e voce dopo un intervento al cervello: “Ora può dire ‘buonanotte mamma’”

Per sette anni, fin dalla sua nascita, Leia Armitage non aveva conosciuto altro che il silenzio. Venuta al mondo praticamente senza apparato uditivo, questa bimba inglese sembrava destinata a una vita in assenza di suoni. Grazie però a un’operazione pioneristica al cervello ed anni di terapia, Leia oggi può finalmente sentire la propria voce e quella dei suoi familiari.

“Ci dissero che avremmo potuto metterle una bomba vicino e lei non avrebbe sentito nulla”, ha raccontato alla Bbc il padre di Leia, che insieme alla moglie ha lottato affinché la bambina fosse sottoposta – prima in tutto il Regno Unito – a un intervento al cervello quando aveva solo due anni, al fine di inserire un dispositivo nel cervello per stimolare le vie uditive nei soggetti nati senza coclea e senza nervi acustici, impiantando un microfono e un’unità per l’elaborazione del suono. L’operazione chiaramente non consente di ripristinare il normale udito, ma lo stimolo può fornire sensazione uditive. Nel caso di Leia i risultati ottenuti sarebbero molto buoni.

Dopo l’operazione, Leia ha seguito un percorso riabilitativo, sviluppando il concetto di suono e lavorando anche sul linguaggio. Ora può pronunciare frasi complete, canticchiare, sentire le voci al telefono. “Possiamo chiamarla quando ci troviamo al piano terra di casa e lei è a quello di sopra. Adesso riesce a sentirci”, ha detto il papà di Leia. “Quando la metto a letto mi dice ‘buonanotte mamma’. Non avrei mai creduto potesse riuscire a farlo”, ha raccontato mamma Alison.