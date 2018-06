Dramma in caserma: due bimbe trovate morte

Tragedia in Francia: due bimbe di 3 e 5 anni sono state trovate senza vita nel loro letto nella serata di domenica 10 giugno nella caserma dei gendarmi di Limonest, vicino a Lione. A ritrovare i cadaveri delle due bambine è stata la madre, che dopo averle viste prive di sensi ha chiamato subito i soccorsi, per poi provare la rianimazione attraverso il massaggio cardiaco. Ma ogni tentativo è risultato vano.

Secondo quanto riporta Le Parisien, la famiglia vive in un appartamento all'interno della caserma, in quanto il papà delle due bimbe è un sottufficiale della gendarmeria, che però non si trovava in sede per motivi di lavoro quando le due piccole sono state trovate morte.

Soltanto l'autopsia permetterà di capire le reali cause che hanno provocato il decesso delle bimbe. La madre è stata ricoverata sotto shock. Non è ancora chiaro se si tratti di omicidio o di un tragico incidente, gli inquirenti stanno tenendo aperte tutte le ipotesi, considerando anche che la coppia stava per separarsi.