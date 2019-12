Bimbo autistico escluso dalla recita di Natale, la lettera della mamma: "Cambierà scuola"

Cambierà scuola il bimbo di cinque anni escluso dalla recita scolastica perché "difficilmente gestibile". In una lettera alla redazione di NapoliToday, la mamma ha raccontato i fatti che hanno portato alla decisione di trasferire il piccolo, affetto da iperattività regressa con ritardo cognitivo e sospetto autismo, dalla scuola privata di Afragola dove è iscritto in un altro istituto.

"Ero entusiasta di questa rappresentazione scolastica, quando mi è stato chiesto di portare la mia quota per il regalo alla maestra e al personale scolastico, l'ho fatto con gioia, perché avrei visto anche il nome del mio piccolo sulla lista dei partecipanti al regalo, e quando ho portato anche la quota dei dolci, sono stata felice perchè avrei "inzuppato" il suo ciuccio nella cioccolata ed anche lui in questo modo li avrebbe mangiati, va pazzo per la cioccolata. Mi è stato detto che non parla e non sta in fila, e per questo motivo il suo nome non è stato inserito nella lista dei partecipanti, mi è stato detto che sarebbe stato inserito "se proprio io avessi voluto", ma stiamo scherzando?"

La mamma ha deciso di non far partecipare comunque il bambino alla recita ("Non voglio il contentino") e di portarlo in un'altra scuola a gennaio.

"Adesso probabilmente si aggrappano agli specchi, infatti la maestra mi invia messaggi su Whatsapp (facendo finta di niente), che mi sta ancora aspettando per discutere della manifestazione e decidere cosa far fare al mio piccolo, mi dice che lei non mi ha parlato di niente perché non mi aveva vista a scuola, se proprio mi voleva mi chiamava e riferiva a me, ripeto, non ad un'altra mamma, le cose private di mio figlio".

La denuncia della mamma aveva acceso i riflettori sulla vicenda e la donna ha raccontato di aver ricevuto tanti messaggi di solidarietà. "Leggere questo mi sta aiutando ad andare avanti, a non aver paura, quella paura di noi mamme, che cerchiamo sempre di proteggere i nostri figli, a non aver paura di affrontare questa battaglia, a non aver paura di essere poco elastici, come ci dissero dalla scuola, altrimenti avrebbero dovuto dirci che Andrea non poteva più frequentare...".

La lettera si conclude con un sarcastico e amaro augurio di Natale.