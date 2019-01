Bimbo di 3 anni sopravvive due giorni nel bosco: “Mi ha scaldato un orso”

Come Mowgli nel classico Disney 'Libro della Giungla', un bimbo di soli tre anni è riuscito a sopravvivere due giorni in un bosco grazie all'aiuto di un amico inaspettato: un orso. Protagonista della vicenda il piccolo Casey Lynn Hathaway, che aveva fatto perdere le sue tracce in un bosco nel North Carolina, Stati Uniti, dopo essersi allontanato da casa mentre la nonna era distratta a giocare con altri bambini. Non vedendolo più tornare la famiglia ha fatto scattare l'allarme, con centinaia di soccorritori e volontari che hanno partecipato alle ricerche. Anche l'Fbi aveva iniziato a dare il suo apporto, mentre, con il passare delle ore, le speranze di ritrovare il bimbo in vita diventavano sempre meno. Le basse temperature e la moltitudine di pericoli nascosti nel bosco rendevano molto flebili le possibilità che Casey fosse sano e salvo.

Invece, dopo due giorni, ecco arrivare la telefonata di un uomo che segnalava la presenza di un bambino in lacrime, aggrovigliato in un cespuglio e che gridava insistentemente il nome della madre. Come raccontato da Fox News e come confermato dalla zia del piccolo su Facebook, il bimbo ha raccontato di essersi salvato grazie ad un orso, che gli ha fatto compagnia e lo ha scaldato durante le gelide notti passate nella foresta. Nonostante due giorni senza acqua e cibo Casey era in buone condizioni.

“Non ci ha detto come ha fatto a sopravvivere - ha raccontato lo sceriffo della contea di Craven, Chip Hughes in una conferenza stampa - ci ha detto che aveva un amico nel bosco, un orso che e' stato con lui”.