Bimbo cade dal sesto piano: viene salvato con un lenzuolo

Un bambino di tre anni è riuscito a sopravvivere miracolosamente dopo essere caduto dal sesto piano di un palazzo nella città di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Fondamentale l'intervento di alcune persone che, con l'aiuto di un lenzuolo, hanno attutito l'impatto, salvando di fatto la vita del piccolo.

Come è possibile vedere dalle immagini della tv di Stato cinese, riprese dalla Bbc, il bimbo si trova per alcuni istanti in bilico sulla parte esterna del balcone di casa, sembra provare a risalire, ma dopo un tentativo scivola e cade nel vuoto. Per fortuna, prima che il bimbo cadesse, si era formata una folla alla base del palazzo, attirata dalle grida di chi aveva notato il piccolo in pericolo

Il gruppo ha avuto giusto il tempo di reperire un lenzuolo, rivelatosi poi un espediente efficace nonostante fosse improvvisato. Il bambino è stato portato in ospedale per degli accertamenti, ma non ha riportato alcun tipo di trauma.