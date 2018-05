“Papà sembra morto”: a 5 anni chiama il 118 e salva il padre

“Aiuto, mio papà sembra morto. Fa le bolle dalle bocca”: sono le parole di un bambino di cinque anni, che con questa telefonata al 17 (il 118 francese) è riuscito a salvare il padre in coma diabetico. La storia con protagonista questo bimbo coraggioso arriva dalla Francia, con precisione da Glos-la-Ferriere, in Normandia.

Il piccolo, figlio di genitori separati, era l'unico in casa al momento del malore del papà. Come racconta FranceInfo, non essendo a conoscenza dell'indirizzo preciso, il bimbo è riuscito a guidare gli operatori sanitari dando soltanto il nome del paesino e alcuni particolari, che però hanno permesso all'ambulanza di arrivare in tempo.

La polizia ha chiesto al piccolo di uscire fuori casa e agitare le bracci appena avesse udito il suono della sirena, così da far capire ai medici da dove fosse arrivato l'allarme. Dopo il salvataggio del papà, il bambino è stato affidato alla madre, che sicuramente sarà stata orgogliosa del sangue freddo dimostrato in questa occasione.