Un anno fa la sua storia commosse il mondo: come sta oggi il "bimbo di ghiaccio"

L'anno scorso la sua foto aveva fatto il giro del web, commuovendo il mondo. I capelli ricoperti di ghiaccio, dopo aver cammminato per quasi cinque chilometri a piedi per raggiungere la scuola sfidando il freddo e la neve: questa era l'immagine più famosa del piccolo Wang Fuman, cinese di 10 anni soprannominato "Ice boy", il bimbo di ghiaccio. Oggi, a un anno esatto, lui e la sua famiglia hanno trovato un'altra casa grazie alle autorità cinesi: è vicina alla scuola e Wang Fuman può arrivarci in dieci minuti, come fa sapere "People's Daily", il quotidiano del Partito Comunista Cinese.

Le autorità hanno poi provveduto ad apportare miglioramenti anche alla scuola frequentata dal bambino, installando un nuovo sistema di riscaldamento e costruendo un dormitorio per gli alunni che vivono troppo lontano dall'istituto.

La storia di Wang aveva suscitato commozione ma anche indignazione, per le condizioni in cui il bambino - come molti altri piccoli cinesi - era costretto a vivere. Si era parlato così del fenomeno dei "bambini lasciati indietro" (liushou, in mandarino), ossia bambini rimasti nelle casa di famiglia in regioni poverissime mentre i genitori sono stati costretti ad emigrare in altre città per cercare lavoro.