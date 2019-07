La casa va a fuoco: bimbo eroe di 5 anni salva 13 familiari (e la tartaruga)

Un bambino di cinque anni, Jayden Espinosa, è riuscito con il suo coraggio a salvare l'intera famiglia dall'incendio che ha distrutto la loro casa a Chicago, negli Stati Uniti. Quando il piccolo ha visto le fiamme che avevano già avvolto la cucina, invece di scappare ha sfidato il pericolo ed è salito ai piani superiori per svegliare il resto dei parenti. Come racconta la Nbc Chicago, grazie a questo gesto il bimbo è riuscito a trarre in salvo ben 13 familiari, tanto che i media statunitensi lo hanno osannato come un piccolo eroe.

L'incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica, con il bambino che si è svegliato intorno alle 4 tossendo a causa del fumo: dopo essersi diretto in cucina ha capito cosa stava accadendo e ha scelto di sfidare la sorte per salvare il resto della sua famiglia. Il piccolo è andato prima a svegliare una zia, che poi lo ha aiutato ad avvertire gli altri: in tutto sono stati salvati sette adulti e sei bambini, oltre a Rambo, la tartaruga che d 30 anni vive con la famiglia Espinosa.

“Quando sono entrato ho visto le fiamme lì in cucina - ha detto Jayden a Nbc Chicago - Quel calore mi faceva male. In quel momento ho solo pensato che dovevo dire a qualcuno quello che avevo visto”.

Nicole Peeples, la zia del bimbo, si è detta convinta che senza l'intervento del coraggioso nipotino sarebbero morti tutti, infatti gli allarmi antincendio non erano scattati e nessun altro aveva sentito l'odore di fumo.