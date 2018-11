"Mamma, voglio accompagnarti all'altare": l'ultimo desiderio del piccolo malato

Un combattente dal corpo esile ma dal grande coraggio, che ha lottato fino all'ultimo contro una terribile malattia, riuscendo a realizzare il sogno che aveva nel cassetto: accompagnare sua mamma all'altare. Keith Burkett, un ragazzino di 12 anni malato di tumore, si è spento tre giorni dopo essere riuscito ad essere al fianco della madre nel giorno delle sue nozze.

La lunga battaglia di Keith contro il cancro era iniziata quando aveva 6 anni e i medici gli diagnosticarono un sarcoma dei tessuti molli, un tumore che colpisce i nervi, i legamenti e i tessuti connettivi, che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Nonostante il terribile male che lo aveva colpito, il desiderio di questo bambino è rimasto sempre lo stesso: vedere la sua mamma felice, avvolta in un vestito bianco, mentre cammina verso l'altare per unirsi in matrimonio con l'uomo che ama.

Come racconta anche Alexandria Hein su FoxNews, il piccolo ha lottato fino alle fine pur di realizzare il suo ultimo desiderio. Così lo scorso 9 novembre Keith è riuscito ad assistere alle nozze della mamma, celebrate nella loro casa di Stow, in Ohio (Stati Uniti), proprio per permettergli di partecipare. Dopo tre giorni dal fatidico sì Keith si è spento, come confermato anche dalla pagina Facebook Kourageous Keith, attraverso la quale la famiglia ha raccontato la sua storia.