Bimbo di 4 anni in monopattino: multa da 66 euro

Sessantasei euro e rotti di multa per aver usato il monopattino in piazza San Marco, a Venezia. Dura lex, sed lex: la legge è dura, ma è legge. Anche se il trasgressore è un bambino di 4 anni. La foto del verbale sta circolando sui social e sono in molti a pensare che questa volta la polizia municipale abbia un po' esagerato. Sta di fatto che la sanzione è stata comminata. Al papà, ovviamente, colpevole di aver permesso al figlioletto di scorrazzare liberamente su due ruote.

Secondo i vigili "la persona generalizzata, consentitiva che il figlio minore (omissis) utilizzasse un acceleratore di velocità (monopattino), in prossimità della piazzetta dei leoncini, in piazza San Marco". La violazione, si legge ancora nel verbale, "non è stata contestata" per "mancanza di supporto cartaceo". Il papà dovrà ora sborsare 66 euro e ottanta centesimi (50 euro di multa e 16,80 di spese).