Rimase schiacciato dalla rete del letto: bimbo di otto anni muore dopo giorni in ospedale

È morto in ospedale dopo sette giorni il bambino di otto anni rimasto coinvolto in un incidente domestico a Follonica (Grosseto): la rete del letto con il materasso sopra gli erano caduto addosso. A dare l’annuncio è stato il nonno, come racconta il quotidiano Il Tirreno.

Il bambino si sarebbe infilato sotto il letto, un mobile contenitore che si apre sollevando rete e materasso, che però all’improvviso gli sono caduti addosso, con un colpo talmente violento da farlo finire a terra privo di sensi e in arresto cardiaco.

A trovarlo era stata la mamma, pochi minuti dopo, la quale aveva subito dato subito l’allarme. Il bambino era stato trasportato con Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è deceduto questa mattina.

Il sindaco di Follonica, Andrea Benini, ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino e ha espresso le condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità.