Un bimbo di 4 anni è morto dopo essere caduto in una piscina

Tragedia a Varcaturo, frazione di Giugliano (Napoli), dove un bimbo di 4 anni è morto annegato nella piscina di casa. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale La Schiana di Pozzuoli, dove tuttavia i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Varcaturo, il bimbo si sarebbe affacciato dalla finestra della sua cameretta, perdendo l'equilibrio e cadendo direttamente nella piscina sottostante. Si sarebbe trattato quindi di una tragica fatalità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su ordine della Procura di Napoli, sia la salma che l'area esterna della casa sono state sequestrate. I genitori del bambino, comprensibilmente scossi per quanto accaduto, hanno raccontato che il piccolo era sfuggito al loro controllo per pochi attimi.