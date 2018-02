Bimbo eroe: muore a 11 anni dopo aver salvato l'amichetto

Un bambino di 11 anni ha perso la vita per salvare quella del suo amichetto, di un anno più grande, che era caduto per errore nelle acque gelate di un laghetto. I due ragazzini, Anthony Perez di 11 anni e Juan Umpierrez di 12, stavano giocando in un parco nel Queens, a New York, quando il più grande è scivolato in acqua.

Il piccolo Anthony è subito intervenuto, salvando l'amico dalla morte, ma poco dopo è scivolato a sua volta nel lago, morendo prima dell'arrivo dei soccorsi.

Da quanto scrive il New York Post, l'11enne avrebbe camminato per circa 15 metri sul ghiaccio, prima del cedimento della lastra. Alcuni vigili del fuoco sono finiti in ospedale dopo essere caduti in acqua durante le operazioni di salvataggio.