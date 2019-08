Bimbo operato per un fastidio alla mascella: in bocca aveva 526 denti

In India un team di medici ha rimosso 526 denti dalla bocca di un bambino di sette anni. Così almeno sostengono i chirurghi del Saveetha Dental Collage di Chennai dove il piccolo è stato operato. La notizia può in effetti sembrare inverosimile, eppure sul sito dell’ospedale sono state pubblicate anche alcune foto che documentano l’insolita scoperta (vi sconsigliamo di vederle, per i forti di stomaco il link è questo).

Gli oltre 500 denti sono stati trovati all'interno di una sacca annidata nella regione molare della mascella inferiore. "I denti erano di varie dimensioni, da 0,1 mm a 3 mm. Tutti avevano una piccola corona, una minuscola radice e lo smalto", ha affermato Pratibha Ramani, chirurgo del Saveetha Dental Collage.

Il ragazzino non soffriva di dolori lancinanti, ma avvertiva del fastidio e un leggero gonfiore che però "stava aumentando di dimensioni".

L'intervento di rimozione è durato circa due ore, ma gli esperti hanno impiegato 10 giorni per analizzare tutti i denti. Si tratta "del primo caso al mondo in cui sono stati trovati così tanti piccoli denti in un singolo individuo", hanno spiegato gli esperti.

India, 526 denti nella mascella: il bimbo soffriva di un tumore benigno

Secondo quanto riferito dall’ospedale, il bambino soffriva di odontoma composto, un tumore benigno, ma non è noto se tale patologia sia stata causata da fattori genetici o ambientali. Ad ogni modo si tratta di una condizione molto rara: un precedente si è verificato nel 2014 a Mumbai dove un team di medici ha estratto 232 denti dalla bocca di un ragazzo di 17 anni a seguito di un'operazione di sette ore.

La massa pesava 200 grammi

"I genitori del bambino - ricostruisce il Saveetha Dental College - hanno fatto visitare il figlio per la prima volta in ospedale quando aveva solo tre anni, dopo aver notato il gonfiore nella mascella inferiore destra. Ma il bimbo non aveva collaborato con i medici e la sua patologia all'epoca non venne diagnosticata. Così la massa è aumentata, arrivando ad assumere i contorni di una sacca e a pesare circa 200 grammi".