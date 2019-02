Julen, parla il proprietario del terreno: "Avevo chiuso quel buco"

Non si placano in Spagna le polemiche per la morte del piccolo Julen Rosello, il bimbo caduto nel pozzo a Malaga. Gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza sulle responsabilità: riflettori puntati sul proprietario del terreno e sul responsabile della società che aveva eseguito la perforazione di 71 metri .

David Serrano non è solo il proprietario del terreno nel quale ha trovato la morte Julen, era stato proprio l’uomo - sposato con una cugina dei genitori del piccolo - ad aver organizzato lo scorso 13 gennaio il pic-nic nella tenuta agricola.

In una conferenza stampa Serrano non trattiene le lacrime: "Sapevo che c'era il buco, per questo lo avevo coperto con due blocchi di calcestruzzo"

"L'unico rischio che avevo calcolato era che qualcuno potesse caderci col piede e farsi male. Mai mi sarei immaginato che lì dentro potesse entrarci un bambino".

L’uomo, che ha una figlia di due anni, non si perdona quanto successo: "Non riesco a smettere di pensare a quel dramma. Poteva accadere anche alla mia bambina".

"Julen stava giocando tranquillo nel prato, poi abbiamo sentito le sue urla disperate. Ci siamo girati e non lo vedevamo. Ci siamo avvicinati al pozzo e abbiamo capito che era scivolato tra i due blocchi di calcestruzzo ed era sparito”.

Serrano rischia un’accusa per negligenza, ma al momento il suo nome non compare nel registro degli indagati. I suoi legali demandano ogni responsabilità a coloro che hanno costruito il pozzo. "Sono state violate parecchie norme di sicurezza per la sua realizzazione, compresa la mancata segnalazione del pozzo stesso e della sua profondità".

Antonio Sánchez, responsabile della società Perforaciones Triben, aveva dichiarato di aver lasciato una grossa pietra sopra il buco.