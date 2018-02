Bimbo cade dal terzo piano, poliziotto eroe lo prende al volo

Trovarsi al posto giusto, al momento giusto. E' quello che è successo ad un poliziotto egiziano che, dopo essersi accorto di un bambino che penzolava dal balcone del terzo piano, è riuscito a prenderlo al volo, salvandogli la vita. Come riporta il quotidiano inglese The Telegraph, le incredibili immagini arrivano dalla città di Assiut, in Egitto. Dal video diffuso dal ministero dell'Interno egiziano è possibile vedere il gesto eroico dell'agente, che accoglie tra le braccia il bimbo di cinque anni.

Il poliziotto si trovava insieme ad altri due colleghi in servizio davanti ad una banca, quando si è accorto del pericolo che stava correndo il piccolo. Così, mentre gli altri due cercavano di organizzare un salvataggio di fortuna con una coperta, il terzo ha sollevato le braccia, riuscendo nell'eroica impresa. Come si dice in questi casi, tutto è bene ciò che finisce bene.