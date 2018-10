Bimbo scompare insieme alla madre: trovato due anni dopo a 2mila km di distanza

Una mamma statunitense, Christina Hale, non riusciva a rassegnarsi al fatto che, dopo il divorzio dal marito, la custodia del figlio Matthew di tre anni fosse stata assegnata all'uomo. Così, nel settembre del 2016, si è recata a New York, dove il piccolo viveva con il padre e lo ha 'rapito' facendolo sparire nel nulla. All'inizio si pensava che lo avesse portato in Massachusetts, ma nei due anni successivi nessuno è riuscito a rintracciare né la donna e né il bambino. Come riporta l'Orlando Sentinel, i continui spostamenti di Christina Hale hanno fatto perdere le loro tracce, gettando nell'angoscia il padre del bimbo. Ma dopo due anni si conclusa la fuga disperata della donna rintracciata e arrestata dalla polizia dopo una soffiata anonima. In seguito gli agenti hanno anche provveduto a restituire Matthew alle cure del papà.

Il quotidiano statunitense ripercorre tutte le tappe della vicenda, da quando nel 2016 la 40enne decise di dileguarsi con il figlio. Prima andò in Massachusetts dalla madre, ma quando la polizia la andò a cercare in quel posto lei era già altrove. Il padre tappezzò tutta la città con appelli e foto del figlio e della ex moglie con cui invitava chiunque sapesse qualcosa a farsi avanti, ma tutto tacque fino al luglio successivo, quando l'auto di Christina fu individuata nel Maine. Ma anche in quella occasione della donna non vi era più traccia.

La vera svolta è arrivata martedì scorso, quando una telefonata anonima è giunta al Centro nazionale per i bambini scomparsi, dicendo che la donna e il figlio erano stati avvistati a Orlando, in Florida, a 2.400 km di distanza dal Massachusetts. Confermata la notizia, gli agenti hanno provveduto ad arrestare Christina, mentre Matthew, che adesso ha 5 anni, è stato riconsegnato al padre. Adesso la donna dovrà rispondere in tribunale del rapimento del figlio.