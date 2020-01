Era scomparso da un mese: ragazzino trovato morto in un camino

Fine delle speranza per i genitori di Harley Dilly, il ragazzino di 14 anni scomparso lo scorso 20 dicembre a Port Clinton, piccola cittadina dell'Ohio, negli Stati Uniti. Dopo un mese di ricerche il cadavere del 14enne è stato trovato dalle forze dell'ordine all'interno del camino di un'abitazione abbandonata, non distante dalla casa dove il ragazzino viveva insieme alla sua famiglia.

Un incubo iniziato il 20 dicembre, quando Harley era uscito di casa tra le sei e le sette del mattino, senza però arrivare mai a scuola. Dopo l'allarme lanciato dai genitori la polizia aveva subito avvisto le indagini, con diverse squadre di volontari e poliziotti che hanno setacciato in lungo e in largo le zone circostanti alla cittadina statunitense, con l'aiuto anche degli elicotteri e dei cani molecolari.

Come riporta il quotidiano locale News 5 Cleveland, soltanto nei giorni scorsi gli agenti hanno deciso di controllare una casa disabitata, attualmente in fase di ristrutturazione, non molto distante dall'abitazione della famiglia Dilly. Purtroppo, proprio tra quelle mura, i poliziotti hanno prima trovato gli occhiali e il giaccone del ragazzino, poi, nella canna fumaria, la terribile scoperta: il cadavere di Harley.

L'autopsia effettuata sul corpo del ragazzino ha evidenziato che la causa della morte è stata asfissia da compressione: il giovane è rimasto incastrato tra le pareti della casa, una morsa da cui non è riuscito a liberarsi. L'esito degli esami tossicologici darà altre conferme, anche se gli inquirenti sono convinti che si sia trattata da un tragica fatalità, anche se non è chiaro cosa abbia spinto il 14enne a salire sul tetto della casa per poi calarsi nel camino.