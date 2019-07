Bambino spinto sotto un treno: morto sotto gli occhi della mamma

Orrore alla stazione di Francoforte, in Germania. Un bambino di 8 anni è morto dopo essere stato spinto sotto un treno che si stava avvicinando al binario. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, che ha avviato un'indagine per omicidio, sarebbe stato un uomo a spingere sia il bambino che la madre che si trovavano al binario sette della stazione della città tedesca.

La donna, una 40enne, è riuscita a mettersi in salvo, scivolando via dai binari prima dell'impatto con il treno, un regionale ad alta velocità. Il piccolo non è riuscito invece a spostarsi in tempo ed è morto sotto gli occhi della madre. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, gli agenti avrebbe fermato un uomo, sospettato di aver spinto sotto il convoglio la donna e il figlio di 8 anni.

Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto l'uomo a commettere questo folle gesto: l'unica cosa certa è che non aveva alcun tipo di rapporto con la donna. "Una massiccia operazione di sicurezza" è in corso nella stazione, ha precisato una portavoce della polizia di Francoforte.