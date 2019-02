Bimbo veglia la mamma morta per un giorno intero: "Non volevo lasciarla sola"

A dieci anni ha vegliato la mamma morta in casa per un giorno interno, finché non ha trovato il coraggio di uscire e chiedere aiuto piangendo a una vicina. Una storia tragica avvenuta a Milano, come ricostruisce Il Corriere della Sera.

La donna era stata stroncata da un arresto cardiocircolatorio dovuto con ogni probabilità a cause naturali. "Non volevo lasciarla sola", è riuscito a dire poi il bambino, che alla fine si è risolto comunque a chiedere aiuto, non sapendo cosa fare, e ha chiamato la vicina di casa uscendo sul ballatoio. Ha bussato alla porta piangendo disperato: "È nera, la mamma ha la faccia tutta nera".

A dicembre del 2017, ricostruisce il Corriere, la Procura aveva chiesto che il piccolo venisse affidato ai servizi sociali perché la madre aveva gravi problemi di depressione e il piccolo non frequentava la scuola, molto spesso proprio per restare accanto alla donna.

Arrivati sul posto gli agenti di polizia hanno trovato la casa in stato di completo abbandono, "dove in cucina c’era spazzatura e sporcizia ovunque, con avanzi di cibo in via di decomposizione, cattivissimo odore, medicinali vari sparsi in tutta la casa, il bagno in pessime condizioni igienico sanitarie". L'unica stanza in discrete condizioni era proprio quella del bambino.