Guadagna 22 milioni giocando: lo youtuber più pagato al mondo ha 7 anni

Il sogno di tutti, bambini e non: guadagnare milioni di dollari semplicemente giocando. Un desiderio per molti e una realtà per il piccolo Ryan, un bimbo di 7 anni che è stato incoronato da Forbes, la rivista statunitense specializzata in economia e finanza, come l'influencer che guadagna di più grazie a YouTube. Secondo il giornale Usa, il giro d'affari intorno al suo canale "Ryan ToysReview" è di circa 22 milioni di dollari l'anno, pari a circa 19 milioni di euro.

Cosa fa Ryan? Niente videogiochi, live play o consigli su cibo e moda: il ragazzino accumula migliaia di visualizzazioni scartando diversi tipi di giocattoli, tradizionali e non, mostrando come si usano, spesso in compagnia della mamma. La scalata del piccolo Ryana è iniziata nel 2015, quando aveva quattro anni. Da quel giorno ad oggi i suoi follower sono diventati 17 milioni e i suoi video hanno totalizzato 26 miliardi di visualizzazioni. Numeri da capogiro che hanno trasformato un semplice bimbo di 7 anni in una star internazionale.

Da dove arrivano i soldi? Secondo la rivista Forbes, soltanto il 5% dei suoi introiti derivano dai video pubblicitari che anticipano i video, i cosiddetti pre-roll, mentre gran parte dei guadagni deriva dall'accordo con la catena di negozi Walmart che ha dedicato a lui una linea di giocattoli.