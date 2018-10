Invasione di serpenti provoca blackout: tutto il paese al buio

I serpenti causano un blackout in tutto il paese. Un film? No, tutto vero. Succede a Cigole, in provincia di Brescia. L' intero paese è rimasto senza luce (e per parecchie ore) a causa di piccoli rettili di campagna, bisce e serpentelli, che si sono introdotti nei cavidotti causando involontariamente dei corto circuiti all'impianto di distribuzione.

I tecnici della società che si occupa della gestione della rete elettrica, hanno risolto il problema ma solo al termine di una lunga nottata di lavoro.Non è stato semplice capire cosa avesse causato il guasto. La presenza dei serpenti non era certo una delle ipotesi più immediate. Le segnalazioni si sono moltiplicate nel giro di poche ore.

Dopo una lunga serie di verifiche è stato finalmente possibile risalire alle cause del guasto: bisce e serpentelli, assolutamente innocui per l'uomo, si sono introdotti nei vari cavidotti stradali, forse in cerca di riparo dai primi freddi.