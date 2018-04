Blitz no global contro i tornelli anti-calca a Venezia

Blitz contro i tornelli installati a Venezia per regolamentare il flusso dei turisti. Gruppi di attivisti dei centri sociali e dell'Assemblea sociale per la casa hanno rimosso il varco ai piedi del ponte di Calatrava, a piazzale Roma (tornello che è stato ripristinato poco dopo).

Al grido di "Venezia non è una riserva, non siamo in via d'estinzione", i manifestanti hanno protestato contro l'ordinanza firmata dal sindaco Brugnaro.

Un'idea che aveva diviso la città, tra chi l'ha accolta con favore sottolineando come finalmente ci fosse uno strumento "tangibile" per tentare di gestire i flussi dei visitatori, e chi invece ritiene che quelle barriere certifichino la trasformazione di Venezia in un museo a cielo aperto, una sorta di nuova Disneyland.

Sul posto le forze dell'ordine, per gestire la situazione ed effettuare accertamenti per identificare i protagonisti del blitz.

Brugnaro: "La sperimentazione non si ferma"

Il sindaco Brugnaro durante il suo sopralluogo ha affidato a un video postato su Twitter il suo pensiero su quanto accaduto domenica mattina: "Ringrazio la polizia locale, il questore, il prefetto e tutte le forze dell'ordine - ha commentato - abbiamo ripristinato tutto mezz'ora dopo il gesto eroico dei nostri no global locali. Noi continueremo a volere a tutti i costi risolvere i problemi della città che per tanti anni queste persone hanno impedito che si potessero risolvere. Non cadremo nelle provocazioni - ha continuato - con grande serenità continuiamo a voler regolamentare i flussi per far vivere meglio le persone. Potete venire tranquillamente a Venezia - ha concluso - Varchi, tutto a posto. Si continua con la sperimentazione".