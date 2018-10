Sentenza del Consiglio di Stato: "Non si boccia in prima media"

Per il Consiglio di Stato non si può bocciare un alunno in prima media. La decisione è stata presa al termine di una lunga battaglia legale che ha visto protagonista un ragazzino di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Il Tar di Parma aveva confermato la bocciatura dello studente decisa dal collegio docenti dell'istituto a causa di diverse insufficienze. Sentenza ora ribaltata dai giudici del Consiglio di Stato, secondo i quali occorre prendere in considerazione periodi più ampi, nel passaggio dalle scuole elementari alle medie, per decretare un giudizio complessivo sull'allievo.

Il ragazzo, scrive lI Resto del Carlino, aveva iniziato discretamente l'anno scolastico ma aveva collezionato una serie di brutti voti tra il 26 aprile e il 1 giugno, praticamente nell'ultimo mese di lezioni. Dopo una prima sentenza, che aveva ordinato il passaggio dalla prima alla seconda classe, era arrivata ad agosto quella del Tar, che aveva confermato la bocciatura. I familiari del ragazzo, assistiti dall'avvocato Guglielmo Saporito, avevano quindi presentato un ricorso al Consiglio di Stato.

"Bocciare a causa di una concentrata defaillance in una materia (tecnologia) che impegna solo due ore alla settimana, contraddice sia l’esigenza di un giudizio complessivo sia le votazioni favorevoli conseguite nelle altre materie. Tutto ciò non è stato valutato dal Tar, che ha considerato solo il numero delle insufficienze, senza dar peso al curriculum del primo quadrimestre e ai voti riportati". è la tesi dell’avvocato Saporito accolta dal Consiglio di Stato: "L’appello è fondato in quanto – la sentenza dei giudici – l’ammissione alla classe successiva nella scuola media deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico".