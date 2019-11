Studente bocciato in prima media, promosso dai giudici: potrà andare in seconda

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal legale del padre di uno studente cremonese delle scuole medie dopo la bocciatura alla fine della prima, promuovendo il ragazzo. Lo riporta La Provincia di Cremona.

L'avvocato aveva presentato un ricorso contro il Miur e l'istituto scolastico, a cui in primo grado il Tar di Brescia aveva dato ragione.

Ieri è stato notificato allo studente l'ordinanza pronunciata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, "la stessa che, occupandosi di casi simili al suo, ha in pratica sancito che non è giuridicamente possibile bocciare in prima media" per "ragioni attinenti al rendimento scolastico in ordine al livello di apprendimento raggiunto", spiega il quotidiano cremonese.

Bocciato in prima media, promosso dai giudici: le motivazioni

I giudici dell’appello hanno già espresso il seguente principio, sebbene in sede cautelare: