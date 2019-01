Bolle, il gattino ritrovato in un bidone della spazzatura: per guarire ha bisogno di aiuto

RIMINI - Dal bidone della spazzatura - in cui era stato gettato a soli 2 mesi di vita - al possibile ritorno alla normalità, grazie a quell'operazione che gli ridarebbe l'uso delle zampe posteriori. Sarebbe questo il regalo più bello per il piccolo gatto Bolle, chiamato così dai volontari del canile Cerni di Rimini perchè, nonostante i suoi problemi fisici, mantiene una vitalità ed una voglia di saltare e "danzare" contagiosa. Appena arrivato in canile, al piccolo "Bolle" è stato riscontrato, dopo diversi accertamenti e visite specialistiche dei medici veterinari, un deficit congenito.

Per raccogliere i fondi necessari al delicato e necessario intervento chirurgico, i volontari del Canile di Rimini 'Stefano Cerni' si affidano così anche alla befana, e al buon cuore dei riminesi.Una tombola di solidarietà - domenica 6 gennaio con inizio alle 15.30 - con ricchi premi per mamma e papà e dolci e giochi per i più piccoli. Un pomeriggio all'insegna della solidarietà; il ricavato della festa sarà infatti utilizzato per il delicato intervento chirurgico alle zampine del gattino Bolle, che gli darebbe la possibilità di camminare.

Per l'occasione si potrà inoltre visitare la struttura, accompagnati dall'educatore cinofilo, pronto a rispondere ad ogni curiosità di grandi e piccini, e un goloso buffe preparato dai volontari.