La bolletta da infarto: importo da 12mila euro

Dopo aver aperto la busta con dentro la bolletta hanno rischiato di svenire per un malore. Il motivo? Una famiglia di Ripi, in provincia di Frosinone, si è vista arrivare a casa una fattura dell’Acea per il servizio idrico di quasi 12mila euro (11.807,78 per la precisione). Una volta tornata la calma la famiglia residente nella zona di Colle Castagno si è rivolta all’associazione di consumatori Codici per cercare di capire dove fosse il problema e soprattutto se si poteva evitare di pagarla.

Il sopralluogo ed il contatore guasto

La famiglie ha raggiunto, quindi, gli uffici di Via Brighindi dell’associazione che ha preso in carico la questione chiedendo spiegazioni al gestore del servizio idrico. Il presidente provinciale avv. Giammarco Florenzani e il responsabile del Settore Idrico avv. Angelo Terrinoni hanno ottenuto un sopralluogo da parte dei tecnici di Acea e la sostituzione del contatore dell’utenza. Quest’ultimo è risultato non funzionare correttamente poiché girando più veloce del dovuto aveva rilevato un consumo di molto superiore a quello effettivo. La prova con il nuovo contatore ha dato ragione all’associazione Codici e alla famiglia di Ripi.

Come raccontato da Daniele Flavi su FrosinoneToday, Acea ha provveduto ad annullare la bolletta da 12mila euro per poi erogare una nuova fattura con l'importo corretto.