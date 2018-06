Lui la lascia, lei gli stacca un pezzo di orecchio a morsi

L’uomo che frequentava decide di "rompere", lei perde la testa e succede il patatrac. La morale? Una lite tra (ormai ex) amanti è finita con la donna in prigione per lesioni e l’uomo ricoverato in ospedale. I fatti la scorsa notte a Bologna.

Intorno all’una al 113 è stata segnalata una lite in strada in via Piave. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato una giovane in lacrime, ma del suo lui non c'era traccia. Tutto bene? Non proprio. Si perché dopo pochi minuti l'uomo è uscito di casa sanguinante, tanto che è stato necessario chiamare il 118 per trasportarlo in pronto soccorso.

L'uomo, un 56enne di Modena, ha riferito alla Polizia di intrattenere da 7 mesi una "relazione occasionale" con la ragazza, una 21enne di Bologna. I litigi però erano all’ordine del giorno: da cui la decisione di lasciarla.

Per tutta risposta, la 21enne, con diversi precedenti per droga, furti e resistenza, gli si è avventata contro e con un morso le ha staccato un pezzo di orecchio (per la precisione il padiglione auricolare destro), che è stato trovato a terra dai sanitari e suturato in ospedale. La giovane sarà processata con rito direttissimo.