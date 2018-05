Fidanzati sbagliano curva e finiscono in ospedale: "Ci hanno insultato e preso a pugni"

L’incubo di ogni tifoso, sbagliare curva e finire nel settore della squadra rivale, è diventato realtà per due fidanzati, 24 anni lei e 28 lui, che domenica sono stati picchiati allo stadio Dall'Ara durante Bologna-Milan. Nonostante i due ragazzi simpatizzassero per i rossoneri, a Repubblica hanno raccontato di non avere addosso né sciarpe né altri 'segni' che potessero tradire la loro passione calcistica. Non che questo possa costituire un’attenuante alla furia belluina degli ultrà, intendiamoci.

Sta di fatto che i due ragazzi sono stati picchiati e allontanati in malo modo dalla curva, senza che nessuno – questo è almeno la loro versione – muovesse un dito per difenderli.

Fidanzati picchiati allo Stadio Dall’Ara, i fatti

I due fidanzati avevano acquistato i biglietti una settimana prima della partita, scegliendo però la "curva Bulgarelli", storicamente casa dei tifosi del Bologna. Una volta allo stadio però la situazione è precipitata in pochi attimi.

"Ce ne stavamo buoni e zitti a vedere le partita nel posto assegnato, verso i distinti, anche se ci sentivamo guardati in modo ostile dalle persone intorno. Dopo il primo gol del Milan non abbiamo esultato, ma intorno a noi hanno iniziato a insultarci sempre più pesantemente e a spintonarci. Sebbene non reagissimo per evitare che precipitasse, hanno cominciato a rivolgerci insulti sempre più allucinanti, mai sentite cose del genere, a minacciarci addirittura di morte per poi passare all'aggressione fisica".

Dagli insulti, i tifosi del Bologna sono quindi passati alle mani. Questo almeno è ciò che hanno raccontato i due fidanzati a Bologna.

"Ci hanno buttati fuori dalle gradinate a spintoni, calci, pugni e schiaffi senza che nessuno, dico nessuno, intervenisse in nostra difesa contro i più esagitati".

Picchiati allo stadio, quattro tifosi identificati

Neppure lo steward dello stadio, ha raccontato la ragazza, è intervenuto in loro difesa e anzi “ci ha detto che eravamo noi in difetto avendo sbagliato settore e che questi episodi sono la normalità".

Morale: i due sono finiti in pronto soccorso (10 giorni di prognosi per la ragazza, 15 per il fidanzato). L’accaduto è stato però denunciati ai carabinieri che sarebbero già riusciti ad identificare quattro persone.