Buttafuori ucciso a colpi di pistola: caso risolto dopo quasi vent'anni

A quasi vent'anni dai fatti, la polizia è riuscita a dare un volto all’autore dell’omicidio di Valeriano Poli, il buttafuori ucciso all’età di 34 anni il 5 dicembre 1999 a colpi di pistola: un bolognese di 59 anni è stato arrestato questa mattina con l’accusa di essere l´autore materiale dell’assassinio.

Il prestigioso risultato investigativo è stato raggiunto, dopo oltre due anni di accertamenti, grazie ad un’innovativa tecnica di comparazione tridimensionale, utilizzata per la prima volta in Italia in ambito forense, denominata Analysis of Virtual Evidence, o più comunemente detta 'teatro virtuale'.

E’ stato così possibile, a distanza di molti anni dal delitto, raccogliere un quadro indiziario grave, preciso e concordante a carico dell’indagato. Ad oggi, oltre all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è indagato in stato di libertà un altro cittadino italiano, bolognese, per favoreggiamento personale.

