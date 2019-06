Boato nella notte: agricoltori trovano un cratere di 10 metri nel campo

In un campo agricolo situato nella Germania centrale è comparso nella notte tra domenica e lunedì un enorme cratere largo 10 metri e profondo 4, che in un primo momento ha lasciato a bocca aperta i proprietari del terreno. Uno scenario impressionante, come mostrano le immagini dall'alto scattate nei pressi della cittadina di Limburg.

Cosa ha provocato questo buco? Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Frankfurter Neue Presse, la causa sarebbe l'esplosione di una bomba della seconda guerra mondiale, che nella notte aveva disturbato gli abitanti della zona, che soltanto il mattino dopo hanno trovato il cratere e hanno contattato la polizia.

Per fortuna non ci sono state conseguenze spiacevoli e l'esplosione non ha coinvolto i macchinari agricoli, anche se le testimonianze dei residenti raccontano di una forte deflagrazione notturna sentita a notevole distanza. Le forze dell'ordine hanno confermato che ad esplodere è stato un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale.