Bomba in un ristorante indiano in Canada: almeno 15 feriti, è caccia ai due sospetti

Paura in Canada. Almeno 15 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno avvenuta in un ristorante di Missisauga, vicino a Toronto.

La polizia ha riferito che due persone sospette sono entrate all'interno del locale, il Bombay Bhel, ed hanno fatto scoppiare un ordigno esplosivo improvvisato (IED).

"Diversi feriti" sono stati ricoverati in un ospedale locale, mentre tre persone che versano in condizioni critiche sono state portate in un centro specializzato di Toronto.

I due sospetti sono fuggiti dal luogo dell'attacco immediatamente dopo l'esplosione e la polizia ha lanciato un appello per chiedere aiuto nell'identificazione dei due attentatori.

2nd male described as 5’9”-5’10”, fair skin, thin build, faded blue jeans, dark zip-up hoodie hood pulled over head, grey t-shirt, dark coloured skate shoes, face covered. Looking for public’s assistance in identifying the parties that fled following the explosion.